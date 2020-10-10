بالفيديو.. عمره 12 عاماً ويصمم مفاعلاً نووياً منزلياً

المصدر: البيان الإلكتروني

قام مراهق يدعى، جاكسون من أهالي مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية بتصميم مفاعل نووي نشط، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وأفادت صحيفة Unilad الأمريكية بأن الطالب البالغ من العمر 12 عاما دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأصغر شاب سنا أحرز نجاحا بارزا.

وأضافت أن المراهق اقتدى بمثال أمريكي آخر، يدعى تايلر ويلسون الذي صمم مفاعلا نوويا حراريا بسن 14 عاما.

يذكر أن جاكسون يعمل على تصميم مفاعله النووي طيلة عامين ولم يستعن بدعم أي شخص آخر على الرغم من الصعوبات التي اضطر إلى حلها أثناء تجميع المفاعل.

وقال جاكسون: "إن مشروعي كان معقدا، إلا أن تصميم حجرة معزولة محكمة الإغلاق كان مهمة أكثر تعقيدا استغرق تنفيذها نصف العام تقريبا".

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