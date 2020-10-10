1

الكتاب: لوكاندة بير الوطاويط

الكاتب: أحمد مراد

الناشر: دار الشروق

سنة النشر: 2020

تدور أحداث هذه الرواية في عام 2019 أثناء ترميم «لوكاندة بير الوطاويط» المجاورة لمسجد «أحمد بن طولون بالقاهرة»، حيث تم العثور على يوميات تعود إلى سنة 1865م، مدفونة وراء حائط الغرفة رقم سبعة بالطابق الثالث بمبنى اللوكاندة، ومحفوظة بشكل جيد.

2

الكتاب: 40 أربعون

الكاتب: أحمد الشقيري

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون

سنة النشر: 2020

الكتاب هو نتيجة ﺧﻠﻮﺓ مدتها أربعون يوماً، اعتزل فيها الكاتب في جزيرة نائية بعيداً عن الناس والتكنولوجيا يحاول أن يفكر فيما فات ويتأمل فيما هو آت.

3

الكتاب: ما رواه البحر

الكاتب: ساندرا سراج

الناشر: دار دون

سنة النشر: 2020

في هذا الكتاب تتداخل الحكايات كلها في لحظة واحدة، ويبقى الموج وحده شاهداً على كل منها، يبتلع الفرح مع الألم مع الندم، ليصيغ لنا حكاية نادرة عن الحب والحنين والأمل المفقود.

4

الكتاب: صليب موسى

الكاتب: هيثم دبور

الناشر: دار الشروق

سنة النشر: 2020

تدور أحداثها في سانت كاترين بجنوب سيناء، حيث يتم استدعاء المصور الثلاثيني «بهي» المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني «بافلوس» المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف بهي بمساعدة البدوي أبي عمران ووثائق الدير النادرة العديد من الأسرار الخطيرة.

5

الكتاب: شلة ليبون

الكاتب: هشام الخشن

الناشر: الدار المصرية اللبنانية

سنة النشر: 2020

تدور الرواية حول سبعة أصدقاء تجمعهم صداقة تمتد لأطول من ثلاثين عاماً منذ تزاملوا في المدرسة الشهيرة بحي الزمالك، ومهما فرقتهم الأيام لم يفوتوا على الأقل لقاءهم السنوي ليلة رأس كل سنة في شقة أحدهم بعمارة ليبون المطلة على نيل القاهرة.

وكانت ليلة رأس السنة 2010 مختلفة حين شدتهم لعبة اختاروا أن يلعبوها من أجل فوز أحدهم بجائزة كبرى، وسط استغراقهم في لعبتهم نتعرف على حكاياتهم التي تشابكت خيوطها واتسقت بغرابة مع مجريات ما اعتدنا تسميته لعبة اتضح أنها أقرب ما تكون لمقدرات الحياة.

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