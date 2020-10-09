حب استمر 46 عاماً.. صورة نادرة للراحلة رجاء الجداوي مع زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة نادرة لوالدتها وزوجها الراحل حسن مختار، عبر حسابها بموقع "إنستغرام".

وعلقت أميرة على الصورة: "الله يرحمكم يا حبايبي.. حب استمر 46 سنة كله احترام متبادل وتقدير وحنية متناهية ومودة ورحمة في الجنة ونعيمها يا حبايبي إن شاء الله ويارب تكونوا مع بعض زى ما كنتوا بتتمنوا".

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي في العزل الصحي بمستشفى أبو خليفة المصري في الإسماعيلية شهر يوليو الماضي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر ناهز 82 عاما

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