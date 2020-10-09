شاهد.. ذبابة مناظرة بنس وهاريس "تشعل" منصات التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

عجت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة بعد نهاية المناظرة التي جمعت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس و المرشحة الديمقرطية كامالا هاريس، أمس الأربعاء، بسبب ذبابة وقفت على رأس بنس خلال البث المباشر.

ويبدو أن الذبابة، التي حطت على الشعر الأبيض لبنس لمدة دقيقتين، خطفت الأضواء من المناظرة التي استمرت لـ 90 دقيقة.

وتحولت في غضون ساعات إلى حديث رواد مواقع التواصل، الذين نشروا تعليقات ساخرة غطت على تعليقات تناولت جوانب أخرى من المناظرة، وفق "يورونيوز".

وعلق حساب ساخر بالقول "عدة ذبابات تقول إن مايك بنس فاز بفارق كبير"، في رده على تغريدة ترامب التي أعقبت المناظرة، وقال فيها إن "مايك بنس فاز بفارق كبير".

فيما علق حساب آخر "إنها- خطوة صغيرة لذبابة لكنها قفزة عملاقة للذباب" في اقتباس لمقولة رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ حين وضع أول خطوة له على سطح القمر العام 1969، وقال "هذه خطوة صغيرة لإنسان، لكنها قفزة عملاقة للبشرية".

فيما ذكر حساب دل سينغ "خبر عاجل: شركة نتفليكس تعرض على الذبابة برنامجها الخاص على شبكتها". في إشارة إلى الشهرة التي حصدتها.

وجاءت المناظرة، التي جمعت بنس وهاريس بعد ثمانية أيام على أول مناظرة بين الرئيس الجمهوري ترامب وخصمه الديموقراطي بايدن، والتي سادتها الفوضى والشتائم المتبادلة ومقاطعة الواحد للآخر مراراً وتكراراً، هادئة وسمح اللقاء بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس بنقاشات حول القضايا أكثر جدية وهدوءاً واحتراماً.

وعلى الرّغم من أنّ نائب الرئيس الجمهوري والسيناتور الديمقراطية قاطعا بعضهما البعض أحياناً أثناء المناظرة، إلا أنّهما تبادلا مراراً عبارات الشكر والاحترام وكان الواحد منهما منصتاً للآخر في معظم الوقت.

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