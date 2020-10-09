«إلينغتون للفنون» تطلق مسابقة «فن طريق الحرير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة إلينغتون للفنون، المبادرة التي أطلقتها «إلينغتون العقارية»، عن تنظيم مسابقة فنية على مستوى الدولة، تحت شعار «فن طريق الحرير»، لدعم الفنانين الناشئين والطموحين في الإمارات، عبر تبني أعمالهم الفنية وعرضها.

وتم إطلاق هذه المبادرة، تماشياً مع أهداف المؤسسة الرامية إلى تعزيز المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، ودعم المساعي الوطنية لترسيخ مكانة الدولة، كمركز عالمي للفنون والتصميم.

وستقدم المسابقة، الساعية لدعم الفنانين المحليين، الفرصة للمواهب المحلية، لتعزيز حضورهم في مشهد الفن والإبداع، عبر عرض أعمالهم الفنية الإبداعية، ضمن مشروع «ويلتون تيراسز» السكني، الحائز على الجوائز، والتابع لشركة «إلينغتون العقارية». وفي هذا السياق، قال روبرت بوث، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: تسلط مسابقة (ويلتون تيراسز الفنية)، الضوء على التزامنا الجاد والمستمر بدعم وتمكين المجتمع الفني في الإمارات.

ونحرص على رفد الفنانين الناشئين والطموحين في الدولة، بفرصة عرض أعمالهم الفنية، وخصالهم الإبداعية، والانضمام إلى نخبة من الفنانين المميزين، الذين تحرص «مؤسسة إلينغتون الفنية»، على إظهار عمق إبداعهم في مجمعاتنا السكنية.

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