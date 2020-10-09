«الشارقة للفنون» تدعم المبدعين بـ «فرصة»

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار دعمها للمجتمع الفني في الإمارات، أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع منصة «نقد»، عن إطلاق مدرسة «فرصة»، وهي مبادرة تعليمية تقدم برنامجاً مهنياً مصمماً لتزويد الفنانين المستقلين بالمهارات العملية الضرورية في عملية فهم الأنظمة الهيكلية والمؤسسية المتعلقة بصناعة الفن.

وتدعو المؤسسة، الفنانين والمصممين المستقلين المقيمين في الإمارات، إلى المشاركة في برنامج المدرسة، الذي يمتد من 7 نوفمبر المقبل حتى 13 فبراير 2021، ويتكون من ندوات عامة، وجلسات خاصة، واجتماعات توجيهية فردية، يديرها نخبة من المتخصصين في صناعة الفن، حيث يطلع المشاركون على مجموعة واسعة من الموضوعات، مثل: التمويل والميزانية وتخطيط المشاريع، قوانين الفن والتراخيص والملكية الفكرية، التسويق والعلامات التجارية، التعامل مع العملاء والمعارض والمؤسسات، التقييم الفني والاستشارات، تسعير وبيع الأعمال الفنية، تجهيزات الاستوديو، والعمل ضمن محددات المساحة والإنتاج، والتعامل مع الكتل الفنية، والحفاظ على الممارسة الفنية. ويوفر البرنامج للمشاركين، حيزاً لمناقشة التحديات التي يواجهها المجتمع الإبداعي، ولقاء معلمي البرنامج في جلسات فردية، مصممة لتلبية احتياجاتهم.

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