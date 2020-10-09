يا عاشـقَ الأوطـان

أبيات مهداة إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير الماليّة

حمــــداً لربٍّ جاد بالإحســــان

وشفى سليــلَ الطيبِ والفرسان

مِنْ راشــــدٍ يعلو بَهاكَ مَهابــــةٌ

ويفوحُ عِطــــرُ الخال من حمدان

ويَحوطُ مَجْــــدَك باسلٌ من باسلٍ

بو راشـــــدٍ طَلّابةُ الشجعـــان

ضاءتْ لمَقْدمـــك البلاد بأسْرِها

وترنّمتْ بسواجــــعِ الألحـــان

شيــــــخٌ له في المجدِ أكرمُ منزلٍ

ما خاب مَـــــنْ يَهفو إلى حمـدان

حيّاك ربي بالسلامــــةِ والتُّقــى

وحباك ربي خِلْعَـةَ الإيمـــــــان

الله يعلمُ كم تيامَـــــنَ سَعْـــدُنا

بشفائكم يا عاشـــقَ الأوطـــان

هذي بلادي تفتديكــــم سيدي

وترشُّ مـــاءَ الوردِ والريحــــان

فرحاً بمَقْـــدَمِ سيدٍ متواضــــعٍ

يحنــــو على المسكيــنِ واللهفان

ودبيّ تشهدُ يا ابنَ فارسِ مَجـــدِها

أنّ المكــارمَ قصـــةُ الإنســــان

حمدانُ يا ابنَ الطيب حسبُكَ رِفعةً

هذي المشاعر مـــــن كِبار الشان

يكفيك من شرف الزمان أصــالةً

حُبُّ الرجـــالِ وصَفْوَةُ الإخوانِ

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