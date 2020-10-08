الفرصة الأخيرة للحصول على باقات القرية العالمية لكبار الشخصيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن توفر كمية محدودة من باقات كبار الشخصيات من الفئة الذهبية.

وكانت الباقات البلاتينية قد بيعت بالكامل بعد 40 دقيقة فقط من الإطلاق، بينما تم شراء الباقات الفضية خلال أقل من ست ساعات.

وتلقى الباقات في كل موسم شعبية كبيرة لما تقدمه من امتيازات حصرية وتسهيلات لأصحابها عند زيارة الوجهة العائلية، واعتبارها كهدية مثالية للأصدقاء والأحبة.

كما أسهمت الإضافات القيمة التي تقدمها الباقات المخصصة لموسم اليوبيل الفضي، والهدية التذكارية الحصرية التي تحتويها في زيادة شعبية الباقات هذا الموسم.

ويمكنكم الحصول على هذه الباقات عبر متجر فيرجين ميغاستور الإلكتروني tickets.virginmegastore.me

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