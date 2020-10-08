الأمريكية لويس جلوك تفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2020

المصدر: وكالات

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم فوز الشاعرة الأمريكية لويس جلوك بجائزة نوبل للأدب لعام 2020.

وأوضحت الأكاديمية في حيثيات قرارها أن غلوك كوفئت "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

وقالت الأكاديمية، في بيان بعد إعلان فوزها، :"في قصائدها، تستمع النفس لما تبقى من أحلامها وأوهامها، ولا يمكن أن يكون هناك من هو أشد منها في مواجهة أوهام الذات".

وكان الظهور الأول لجلوك ككاتبة عام 1968 بمجموعتها الشعرية "فيرستبورن" (البِكر)، كما نشرت 12 مجموعة شعرية، بالإضافة إلى مجلدات من المقالات حول الشعر.

وقد ولدت جلوك عام 1943 في نيويورك، وتعمل أستاذة للغة الإنجليزية في "جامعة ييل" بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

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