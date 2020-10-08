وفاة العالم المكسيكي ماريو مولينا الفائز بنوبل الكيمياء

المصدر: أ ف ب

توفي الأربعاء العالِم المكسيكي ماريو مولينا عن 77 عاماً، على ما أعلن مركز الأبحاث الذي يحمل اسم الراحل الفائز بجائزة نوبل للكيمياء عام 1995 عن اكتشافاته المتعلقة بالأضرار التي تلحق بطبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض.

ولم يشر المركز إلى سبب الوفاة لكنّ الصحف المكسيكية أفادت بأنها نتجت مِن جلطة.

وكان مولينا يحمل درجة الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء من جامعة كاليفورنيا، وكان من أول الباحثين في العالم في مجال كيمياء الغلاف الجوي.

وقد نشر مع الأميركي فرانك شيروود عام 1974 مقالاً استبق فيه توسّع "ثقب" طبقة الأوزون بسبب انبعاثات بعض الغازات الصناعية، وقد نال عن اكتشافاته هذه جائزة نوبل عام 1995 مع الهولندي بول كروتزن.

وقد كان عدد من أبحاثه في أساس التوصل إلى بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذي منع انبعاثات العددي من المواد الضارّة أو حدّ منها.

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