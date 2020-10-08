ظهور صور ميلانيا ترامب في عمر الـ17.. وكأنها شخص آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لميلانيا ترامب، وهي في سن الـ17 عاما حيث بدت مختلفة تماما عما هي عليه اليوم، حتى أنك لو رأيت الصور دون الإشارة إلى أنها لميلانيا لن تستطيع التعرف عليها.

وبدأت سيدة أمريكا الأولى مهنة عارضة الأزياء في سن الـ16. وعندما بلغت الـ17 من العمر، رآها المصور ستاين جيركو في عاصمة جمهورية سلوفينيا (من جمهوريات يوغسلافيا السابقة) ليوبليانا وهو يغادر عرضا للأزياء هناك، فدعاها إلى جلسة تصوير تجريبية.

ساهم هذا المصور المعروف، في تسليط أضواء الشهرة عليها، ما أدى إلى توقيعها عقدا مع وكالة عرض أزياء في ميلان (إيطاليا) حين بلغت الـ18 من العمر، كما أنها عملت في باريس أيضا.

في عام 2010 ، أطلقت ميلانيا ترامب خط مجوهرات، بالإضافة إلى خط للعناية بالبشرة، وقد ظهرت في أحد إعلانات Aflac ، وشاركت في استضافة برنامج The View ، وظهرت في برنامج الواقع NBC، وفقاً لمجلة "الجميلة".

يذكر أن ميلانيا أصبحت أيقونة للموضة منذ انتقالها إلى البيت الأبيض، حيث وصفت بأنّها من أكثر نساء العالم أناقة.

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