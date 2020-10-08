شاهد.. قصر باكنغهام يشهد أول "حدث ملكي" في زمن "الجائحة

المصدر: البيان الإلكتروني

أقام قصر باكنغهام في لندن أول حدث ملكي له منذ أكثر من ستة أشهر أمس الأربعاء، حيث رحب الأمير وليام وزوجته كيت برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وسيدة أوكرانيا الأولى، بحسب "روسيا اليوم".

ولم يرتد الأمير والرئيس الأوكراني كمامات أثناء اللقاء، لكنهما لم يتصافحا، والتزما بالتباعد الاجتماعي أثناء الحديث.

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