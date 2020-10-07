الفنان عمرو دياب يطلق عطراً جديداً باسمه

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري عمرو دياب عن إطلاق عطر جديد يحمل اسمه، في خطوة جديدة أثارت إعجاب جمهوره ومحبيه.

وقال دياب، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "اختياري الأول في العطور سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً، ابقوا منتظرين"، معلِّقاً على صورة زجاجة عطر كُتب عليها: "عمرو دياب".

وتفاعل جمهور "الهضبة" مع المنشور بفيض من التعليقات على هذه المفاجأة، مقترحين أن يكون اسم العطر الجديد "ريحة الحبايب".

يُذكر أن عمرو دياب طرح أخيراً أغنية "أماكن السهر" التي حققت نجاحاً كبيراً، متصدِّرةً قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

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