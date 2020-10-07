الكشف عن موقعين لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن خبراء عن تعيين موقعين محتملين لتسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في وحدة "زفيزدا" الروسية، معتمدين على كاميرات الأشعة تحت الحمراء لتحديد ذلك بدقة.

وأوضح خبير في مركز إدارة الطيران، حسبما نشرت "روسيا اليوم" في موقعها، اليوم، أنه يوجد حالياً موقعان محتملان لتسرب الهواء، مشيراً إلى أنه يجب استخدام كاميرا GoPro التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتحديد مكان تسرب الهواء بالضبط.

وذكر الخبير أن المكان المحتمل الأول لتسرب الهواء يقع في منطقة معدات اتصالات النطاق العريض، بينما يكمن المكان الثاني في منطقة الأنابيب، لافتاً إلى أنه تم تحديد المكان الأول استناداً إلى اتجاه حركة ذرات الغبار.

وطلب خبير في مركز هيوستن لإدارة الرحلات الفضائية من رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كيسيدي تسليم الكاميرا التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء مع البطاريات إلى رواد الفضاء الروس، لاستخدامها في البحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية وتحديد مكانه في وحدة "زفيزدا" بالضبط.

يُذكر أن رواد الفضاء استخدموا سابقاً في البحث عن مكان تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية كاميرات GoPro وشرائح رقيقة من قصاصات الورق والبلاستيك وأكياس النايلون وشريط لاصق وحتى سماعة طبية، لكن لم يتم تحديد مكان تسرب الهواء بالضبط.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز