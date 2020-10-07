وفاة والدة إعلامي سعودي شهير بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإعلامي السعودي علي العلياني اليوم الأربعاء وفاة والدته زرعة بنت حمدان العلياني جراء معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال العلياني في منشور له على تويتر: "وارينا والدتنا زرعة بنت حمدان العلياني الثرى قبل قليل، بعد وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، تعازيكم وصلت ولا حاجة للحضور للعزاء، أرجوكم هذه الجائحة كابوس، وفقد الوالدة جعلنا نخاف على صحة الجميع، فأتمنى الاكتفاء بالاتصال أو الارسال فقط. لا أراكم مكروهاً".

تغمد الله الراحلة بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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