المغنية الأمريكية ريهانا تعتذر للمسلمين

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتذرت نجمة البوب ورائدة الأزياء، ريهانا، بعد عرض أزياء لعلامتها التجارية للملابس الداخلية Savage X Fenty، تضمن أغنية بها حديث شريف إسلامي، ما أثار ردود فعل عنيفة على الإنترنت.

واستخدمت المغنية البالغة من العمر 32 عاما، أغنية "Doom" للمنتجة والمغنية كوكو كلوي، من لندن، والتي تتضمن ترجمة وأداء لحديث شريف إسلامي.

وفي بيان نُشر على حسابها عبر "إنستغرام"، يوم الثلاثاء، قالت ريهانا إن اختيار الموسيقى لعرض الملابس الداخلية كان "غير مسؤول تماما"، مضيفة أنها كانت "محبطة للغاية" من الأذى الذي لحق "بالعديد من إخواننا وأخواتنا المسلمين".

وقالت النجمة المولودة في باربادوس، إنها لم تقصد معاداة أتباع أي دين.

وبُثّ العرض بواسطة Amazon Prime في 2 أكتوبر، وشهد رقص عارضات الأزياء على نسخة سريعة من الأغنية أثناء ارتدائهن لعلامة الملابس الداخلية التجارية، والتي نالت الثناء على "تنوعها".

وحضر العرض العديد من المشاهير البارزين، بما في ذلك بيلا حديد وديمي مور وكارا ديليفين، وفقاً لروسيا اليوم.

وفي الإسلام، يعد الحديث الشريف جزء من مجموعة من النصوص المقدسة، وبمثابة مصدر للشريعة الدينية والتوجيه الأخلاقي للمسلمين.

وفي مواجهة غضب متصاعد ودعوات لإزالة الأغنية، اعتذرت كلوي أيضا، مدعية أنها لا تملك أدنى فكرة عن معنى الحديث الذي استخدمته.

ونشرت كلوي تغريدة جاء فيها: "أريد أن أعتذر بشدة عن الإساءة التي سببتها المقاطع الصوتية المستخدمة في أغنيتي DOOM. صٌممت الأغنية باستخدام مقاطع من مسارات Baile Funk التي وجدتها على الإنترنت. وفي ذلك الوقت، لم أكن أعلم أن هذه العينات تستخدم نصا من حديث شريف"، مضيفة أنها "لم تبحث هذه الكلمات بشكل صحيح".

وتعهدت كلوي بإزالة الأغنية "بشكل عاجل" من جميع منصات البث.

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