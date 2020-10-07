نورة الكعبي تبحث مع وزير الثقافة الإسرائيلي تعزيز العلاقات بين البلدين

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، اجتماعاً بتقنية الاتصال المرئي، مع حيلي تروبر وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، لبحث علاقات التعاون الثقافي في ضوء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وبحث الجانبان تعزيز قنوات الحوار بين المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي من خلال مبادرات ترسخ السلام والتسامح كقيم إنسانية مشتركة.

وقالت معالي نورة الكعبي: «تمثل الثقافة الجسر الذي يبني الثقة بين الشعوب والمجتمعات، ويرسم المستقبل المشرق الذي تستحقه الأجيال القادمة. دولة الإمارات تمد يدها دائماً لتحقيق السلام والتعايش في منطقة الشرق الأوسط بأكملها».

وأشارت معاليها إلى أن المجتمع الإبداعي الإماراتي والإسرائيلي يتمتعان بحيوية ومرونة، وقدرة على إلهام العالم من خلال إنتاج ثقافي وإبداعي متجدد في مختلف المجالات الأدبية والفنية.

وناقشت معالي وزيرة الثقافة والشباب، مع الوزير الإسرائيلي أوجه التعاون المستقبلي في القطاع الثقافي والإبداعي في مجالات الفن السينما والمسرح والتأليف والنشر، وتشجيع المبدعين والفنانين على المشاركات المتبادلة في المعارض والفعاليات والمبادرات التي تقام في البلدين.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب ووزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية لوضع الخطوط العريضة للتعاون الثقافي المستقبلي.

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