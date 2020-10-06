«المتاحف بإطار جديد» محور ندوة رقمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن متحف اللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، المؤسستان الرائدتان في قلب جزيرة السعديات بأبوظبي، عن تنظيمهما ندوة رقمية مفتوحة للجمهور للمرة الأولى، بعنوان «المتاحف بإطار جديد».

وتناقش الندوة، التي تُعقد في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، المسؤوليات والتحديات الجديدة التي تواجه قطاع المتاحف في المرحلة الراهنة، إلى جانب الفرص المبتكرة، التي يمكن للمتاحف الاستفادة منها. وستتيح الندوة المجال أمام المساهمات الجماعية للباحثين من مختلف دول العالم والأكاديميين والفنانين من المشاهير والناشئين وخبراء المتاحف العالمية، من خلال مناقشة مستقبل المتاحف الفنية وإعادة تصوّره. كما سيتباحث المشاركون في الندوة بالركائز الأساسية الثلاث، التي يتم تصنيف المتاحف بناء عليها، وهي «المجموعات الفنية»، و«المبنى أو الموقع»، و«الأشخاص».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز