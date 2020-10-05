الفنان حسن يوسف يجسّد شخصية الراحل البابا شنودة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري حسن يوسف أنه وافق على تجسيد شخصية البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية الراحل، في مسلسل تلفزيوني، مؤكداً سعادته البالغة بأداء هذا الدور الفني.

وقال يوسف، في مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم": "مسلسل البابا شنودة سيهتم به مسيحيو ومسلمو العالم، خاصة أنه كان شخصية محبوبة"، موضحاً أن الفكرة تم طرحها في 2003 بعد نجاح مسلسل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن توقفت، وعادت إلى الأضواء مرة أخرى.

وأضاف: "يشترط في كتابة قصة حياة البابا شنودة أن تتم كتابتها بطريقة معبرة عن الحياة الوطنية التي تعبر عن الوحدة".

يُذكر أن المسلسل يحمل اسم "بابا العرب"، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ويتناول 3 مراحل في حياة البابا الراحل.

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