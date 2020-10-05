بعدما أثار الجدل في الأيام الأخيرة.. الداعية معز مسعود يكسر حاجز الصمت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب الداعية المصري معز مسعود عن استيائه من بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم أصحاب أفكار خاطئة، واصفاً ما يقومون به من انحراف فكري بالإرهاب المعنوي.

وقال مسعود، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مش مصدق إني ضيعت سنين بعمل فيها حساب لقلة أفكارهم مغلوطة ومتحجرة وصوتهم عالي، مثلا مش هنسى لما لحنت أغنية برنامجي اللي غناها محمود العسيلي في 2007، واللي حواليا أقنعوني استعمل اسم مستعار بدل اسمي"، متسائلاً: "إيه الإرهاب الديني المعنوي اللي بتعيشونا فيه ده؟!".

يُذكر أن معز مسعود أثار الجدل أخيراً، بعد تداول أنباء ارتباطه بالفنانة حلا شيحة، وأنهما بصدد الإعلان رسمياً عن الأمر في أقرب وقت، وزاد تأكيد أنباء الارتباط إعلان حلا طلاقها رسمياً من زوجها الكندي ستيف مارك.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز