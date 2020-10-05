شاهد.. الفنان المصري أحمد فهمي يخضع لاختبار لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

خضع الفنان المصري أحمد فهمي للتجربة الإكلينيكية الخاصة باختبار لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تدعمها حملة وزارة الصحة والسكان المصرية لمواجهة تداعيات وانتشار الفيروس.

ونشر فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثق التجربة، معرباً عن سعادته بالخضوع لهذا الاختبار الذي يمثل تجربة فاعلة من أجل مصلحة الإنسانية، ومشيراً إلى أن تجربة لقاح "الفاكسين" لم تسبب له أي أعراض جانبية، ولم تستغرق ساعة من الزمن.

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