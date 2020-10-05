حلا شيحة تنفصل رسميا عن زوجها الكندي

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد الشهر العقاري بالإسكندرية أمس الأحد، طلاق رسمي للفنانة حلا شيحة من زوجها ستيف مارك الكندي الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة، وتم الانفصال الرسمي أمس بمقر الشهر العقاري بمنطقة المنشية.

وقال طارق عرفة، محامي الزوج، أنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمي منه بإتمام الطلاق رسميا وبحضور محامي وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقا رسميا وبرغبة الطرفين. وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وأضاف، أن الزوجة برت طليقها من كافة النفقات الزوجية، موضحا أن عملية الطلاق جاءت فى الشهر العقاري بالإسكندرية نظرا لأن الزواج كان بمحافظة الإسكندرية، وذلك اتباعا للإجراءات القانونية.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة انفصلت عن زوجها وجاءت إلى مصر بصحبه أطفالها الأربعة منذ فترة طويلة ولم يكن هناك انفصال رسميا طوال هذه الفترة حتى تم عملية الطلاق أمس بالشهر العقاري بالإسكندرية بتوكيل من محاميه.

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