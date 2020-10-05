ابنة الفنان الراحل عمر الحريري تكشف سراً عن وفاة والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة ميريت عمر الحريري أن والدها كان يعاني مرض السرطان أربع سنوات، موضحةً أنه توفي دون علمه بحقيقة مرضه.

وقالت ميريت، خلال لقاء على قناة "دي إم سي"، إنها تحمَّلت مسؤولية العلم بمرض والدها دون أن تخبره، مضيفةً: "لو كان عرف كان سيموت في لحظتها".

وتابعت أنه كانت لديه طاقة إيجابية، مشيرةً إلى أنها كان يجب عليها الحفاظ على حالته النفسية وعدم إخباره حتى يستطيع التعايش مع المرض.

يُذكر أن ميريت عمر الحريري تشارك في مسلسل "عسل أسود" الذي بدأ عرضه منذ أيام، وهو بطولة الفنانة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وإخراج كريم العدل.

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