أذهل الأطباء.. استخراج مسمار من رقبة شاب مصري

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يصدق أطباء مصريون ما شاهدوه في الصورة الشعاعية التي أجروها لمريض شاب يعاني من تجمع دموي بالجزء الأيمن من الرقبة؛ حيث شاهدوا مسماراً مدبباً يستقر في رقبة المريض.

وفي التفاصيل فقد نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة العام، في استخراج مسمار معدني طوله 4 سم مدبب من رقبة شاب يبلغ من العمر 36 عاما، كان يعاني من تجمع دموي بالجزء الأيمن من الرقبة. بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وقد أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وعرضه على فريق قسم جراحه الأوعية الدموية، الذي قرر على الفور دخول المريض العمليات لعمل استكشاف لشرايين وأوردة الرقبة والسيطرة على النزيف واستخراج الجسم الغريب (المسمار المعدني).

ولم يذكر الأطباء أو المريض كيف دخل المسمار إلى رقبته، ولكن المريض خرج من العملية بحاله طبيه مستقرة.

وتعد مثل هذه العمليات من الجراحات العاجلة والحساسة والمتقدمة.

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