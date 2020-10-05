السجن 30 شهراً لبريطاني بسبب قضمة خوخ!

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أن تسلل السارق إلى المنزل وأخذ ما خف وزنه وغلا ثمنه، شاهد ثمرة خوخ في أحد الأطباق على الطاولة، ولأنه يحب الخوخ لم يستطع مقاومتها، فوقع في المحظور.

وفي التفاصيل التي أوردتها إحدى الصحف البريطانية فإن لصاً من مدينة نورثمبرلاند شمال بريطانيا، اقتحم أحد البيوت بغية سرقته، فوجد خلال عملية السرقة خوخة، لم يستطع مقاومتها فأكل منها قضمة وهرب من مسرح الجريمة.

وعندما حضرت الشرطة لاحظت أن الخوخة تم قضمها، فأخذت تلك الخوخة إلى المختبر الجنائي وطابقوا الحمض النووي فيها واكتشفوا من هو السارق بسبب ذلك الخطأ الذي وقع فيه اللص.

وتم القبض عليه ويواجه الآن عقوبة قد تصل إلى السجن 30 شهراً.

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