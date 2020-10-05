«حمدانُ الخير»

تهنئة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بسلامته.

الحمد لله مبري الشيخَ من سقمِ

فنال عافية ما فيها من ألمِ

زال العناء وعشتَ الدهر مبتسماً

يا شيخنا الشهم في عالم من الهممِ

«حمدانُ» يحمدكم من كان يعرفكم

في بسط نائلكم من سائر الأممِ

ما كان معروفكم دوماً سيسلمكم

إلى مكاره من سُقم ومن وضَمِ

صنائع الخير تحميكم وتمنعكم

والله حافظكم أن كنت ذا كرمِ

يا صانع المجد في بدو وفي حضر

وفي مدارس من عُرب ومن عجمِ

معالم الرشد تترى من فضائلكم

فسل دبياً وسل ما شئت من أممِ

الكل يحكي بأن الخير صنعتكم

قولاً وفعلاً وإسراراً بلا كَلِمِ

ومن يكن همّه نفع العباد فلا

يضام في نفسه أو شعبه الشَّمِمِ

فالله يجزيكمُ فضلاً ومنقبةً

والشر عن ذاتكم أو ذي الديار عمي

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