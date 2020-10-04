معرض فني لراشد الملّا في «كويا دبي»

المصدر: دبي - البيان

يستضيف المطعم البيروفي الشهير «كويا دبي» معرضاً فردياً للفنان التشكيلي الإماراتي راشد الملّا الذي سيقوم بعرض أحدث أعماله الفنية ضمن سلسلة «لدي الكثير لأقوله لكم» اعتباراً من 10 أكتوبر.

ويأتي المعرض، الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري، ضمن إطار برنامج كويا الخاص بالفنون ودعم المواهب الإبداعية المحلية الناشئة، حيث سيقدم تجربة استثنائية لرواد وزوار مطعم كويا دبي تجمع بين تناول الأطباق البيروفية الشهية والاستمتاع بأجواء فنية وموسيقية مميزة.

راشد الملا هو فنان إماراتي علّم نفسه بنفسه أسرار الفن والإبداع، حيث إنه يستخدم في أعماله الألوان الزيتية بأسلوب يعكس شغفه بالإنسان والبيئة، ويحاول الملا من خلالها التركيز على المشاعر الإنسانية وتسليط الضوء على قضايا هامة مثل ندرة المياه وقطع أشجار الغابات والقسوة على الحيوانات.



قصص متنوعة

وتتناول الأعمال الفنية ضمن هذه السلسلة الجديدة قصصاً متنوعة حول الثقافات والمشاعر المختلفة للإنسان، كما يركز فيها الفنان على المرأة، ويعمل على إيصال رسالته من خلال التعابير البسيطة لوجهها. وسيشمل المعرض أيضاً أعمالاً مستوحاة من روح الثقافة والتراث البيروفي العريق.

وفي حديثه عن المعرض، يقول الملا: «أسعى من خلال لوحاتي لتصوير مشاعر الناس بطريقتي الخاصة، وإظهار القوة الكامنة في تعابير وجوههم. فالأعمال التي أنجزها هي مزيج غني يجمع بين الألوان الزاهية والخطوط الحرة، وهذا يساعدني على جذب انتباه المتلقي إلى اللحظة الآنية».

بدأ الملا مسيرته في عالم الفن التشكيلي عام 1998، عندما التحق بمعهد الشارقة للفنون وتلقى دروساً فنية مختلفة في النحت والرسم. وعرضت أعماله في العديد من المعارض والفعاليات الفنية في جميع أنحاء دولة الإمارات، كما تم تكليفه وعدد من الفنانين الآخرين من قبل المكتب الثقافي للشيخة منال بنت محمد آل مكتوم بإنشاء لوحة جدارية بطول 140 متراً.

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