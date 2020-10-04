مركز الفنون يقدم عرض «ألف طريقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، عن تقديمه لعرض الأداء الحيّ الآسر «ألف طريقة»، لشركة «600 هاي واي مين»، والذي سيتم عرضه للمرة الأولى في الشرق الأوسط، كجزء من موسمه السادس لعروض الأداء المبتكرة، وذلك عبر اتصال هاتفي تفاعلي، من 7 حتى 18 أكتوبر الجاري.

ويأتي عرض «600 هاي واي مين»، إحدى أبرز شركات المسرح العالمية، كجزء من سلسلة تضمّ 3 أجزاء، تحت عنوان «ألف طريقة»، وذلك وفق سياق يتيح لنا الخروج من العزلة الفردية، إلى اللقاء المجتمعي. وجرى تصميم الجزء الأول من العرض، حول إرشادات التباعد الجسدي، وسيبدأ عرضه يوم الأربعاء 7 أكتوبر، وهو عبارة عن مكالمة هاتفية بين شخصين، حيث تتجلى أمام الجمهور، شخصية الشريك الغامض، من خلال لحظات التفاعل العابرة أثناء الاتصال، التي تنكشف في إطار خيالي عميق.

ويطرح عمل «ألف طريقة»، الذي يعرض بتكليف مشترك من قبل مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، وستانفورد لايف في جامعة ستانفورد، ومهرجان «ثياتر فورمين» المسرحي، العديد من الأسئلة على جمهوره، وأهم تلك الأسئلة، يدور حول كيف يمكننا بناء روابط بشرية جديدة، في زمن التباعد الجسدي؟.

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