أعضاء فرقة «ناو يونايتد» يجتمعون في ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

أمضت فرقة البوب العالمية «ناو يونايتد»، أياماً من المتعة في استكشاف جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، حيث زارت الفرقة دولة الإمارات، وذلك في أعقاب الكشف عن انضمام الشابة اللبنانية نور أردكاني إليها، وهي الإضافة الأحدث للفرقة، وأول عضو ينضم إليها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت رحلة الفرقة إلى جزيرة ياس، زيارة الوجهات الترفيهية الحائزة على جوائز مرموقة، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، والاستمتاع بتجربة أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم في «كلايم أبوظبي». كما أتيحت للفرقة المعروفة على مستوى العالم، الفرصة لخوض تجارب سائقي الفورمولا 1 الفائزين، وذلك من خلال الاستمتاع بتجربة الكارتينغ في حلبة مرسى ياس. وكذلك، خصصت الفرقة بعض الوقت للاستمتاع بتجربة التسوق الاستثنائية في ياس مول، كما أنهم استمتعوا بتناول وجبة العشاء في الجزيرة، بمطعم تشيبرياني الإيطالي الرائد في ياس مارينا.

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