لقاح كورونا لا يجب أن يكون حلالاً بالضرورة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أفاد متحدث باسم نائب الرئيس الإندونيسي وأحد كبار العلماء المسلمين معروف أمين إن لقاح "كوفيد 19" الذي تعمل الحكومة على تطويره حالياً لا ينبغي أن يكون "حلالاً".

وقال المتحدث مصدوقي بايدوي: " أوضح نائب الرئيس مسألةً مهمةً تفيد بأنه إذا كان اللقاح حلالاً فهذا أمر جيد، لكنه إذا لم يكن كذلك فلا مشكلة. وذلك لأننا نعيش حالةً طارئة ولا بأس باستخدام لقاح غير حلال"، وفقاً لما نشرته صحيفة "جاكرتا بوست".

ويأتي هذا التصريح مناقضاً لما أعلنه مصدوقي في أغسطس الماضي حيث أشار إلى أن أمين قد حضّ شركة "بيو فارما" الحكومية العاملة مع شركة "سينوفاك" الدوائية الصينية بأنه لا بد من حصول اللقاح على ترخيص يفيد بأنه "حلال" قبل توزيعه.

وأشار مصدوقي إلى أن معروف الذي يعتبر عضو غير ناشط في مجلس العلماء الإندونيسي سيطلب بأن يتوجه فريق من المجلس إلى بكين للتأكد مما إذا كان اللقاح "حلال". لكنه أضاف قائلاً: " لكن ذلك لن يشكل عقبةً. لماذا؟ لأني أعيد وأكرر بأن اللقاح غير الحلال يجوز استخدامه في حالات الطوارئ".

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