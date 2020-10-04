أحلام ترثي "أمير الإنسانية" وتصفه بـ "الوالد"

المصدر: دبي ـ غسان خروب

رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت السابق، عن الدنيا، لم يكن هيناً على الفنانة الإماراتية أحلام، وهي التي لا تزال حتى الآن تلبس حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثوب الحداد على الأمير الراحل، الذي ذكرته في سلسلة تغريدات، بدت مؤثرة، وكشفت عن حزن "فنانة العرب" على رحيل الشيخ الصباح، والذي آثرت أحلام وصفه في احدى تغريداتها بكلمة "يبا" (الوالد)، حيث قالت: "أشعر بحزن كبير في قلبي"، وفي أخرى قالت: "ترجل الفارس الحكيم .. فارس الإنسانية أبوي الشيخ صباح".

صورة "أمير الإنسانية" لا تزال مهيمنة على حسابات"أم فاهد" التي أطلقت، أمس، "مرثية خاصة" في حق الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قدمتها أحلام على طول نحو 3 دقائق بصوت مكلوم يفيض بالشجن. المرثية حملت بصمات الشاعرة مولاف، بينما تولى صياغة جمل التقاسيم الموسيقية، نادر انيس، فيما أطلت المرثية مصحوبة بكليب مصور، يتضمن مجموعة من اللقطات الأرشيفية التي يظهر فيها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد جردت من الألوان إلا الأبيض والأسود. "مرثية أحلام في الوالد الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه"، جملة غردت بها الفنانة أحلام عبر حسابها على "تويتر"، مرفقة إياها بكليب المرثية الذي امتدت مشاهده لنحو 3 دقائق، لتنشر في الوقت نفسه، كلمات المرثية، التي يقول مطلعها:

(صباحنا وش ينكتب في فراقك

واليوم صرنا ننشد الصبح وينك

من قبل ترحل معلنين اشتياقك

والشوق روحّ معك يا نور عينه).

في تغريداتها، لم تتوقف "فنانة العرب" عند حدود "مرثيتها" وإنما قامت أخيراً بإعادة نشر القصيدة التي نظمها الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، في رثاء الراحل الشيخ صباح الأحمد، وعزى فيها أهل الكويت في "أمير الإنسانية"، وذكر فيها عددا من مناقب فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية، كما أعادة أحلام نشر القصيدة التي نظمها الشاعر الكويتي طلال السعيد، وأرفقتها بتغريدة قالت فيها "بلا شك أن العبد بأمر الرب صابر، طلال السعيد شاعرنا الكبير يعزي في أبونا الغالي الشيخ صباح رحمه الله عليه".

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