في مشهد مضحك.. القبض على أردني يدخن الأرجيلة أثناء القيادة!

المصدر: البيان الإلكتروني

في مشهد يدعو إلى الضحك والاستغراب، قبض رجال إحدى الدوريات الأردنية في منطقة الحسا سائق شحن "تريلا" وهو يقوم بتدخين "الأرجيلة" أثناء قيادته لمركبته على الطريق العام، معرضاً نفسه ومستخدمي الطريق للخطر.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية إن السائق كان يقود مركبته في منطقة ما بعد القطرانة باتجاه الجنوب، حيث تم تحرير مخالفة بحق سائق المركبة لعدم التزامه بقانون السير وإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وأهابت إدارة الدوريات الخارجية بالأخوة السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.

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