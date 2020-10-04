«الفجيرة للسياحة والآثار» تخطط لبناء متاحف جديدة

المصدر: (الفجيرة - وام)

أعلن الدكتور أحمد خليفة الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، عن خطط مستقبلية لبناء متاحف جديدة للآثار والتراث في الإمارة، لعرض أعداد كبيرة من القطع الأثرية مع تواصل أعمال التنقيب والبعثات الأثرية وعمليات ترميم المواقع الأثرية وبناء قرى تراثية.

وقال الشامسي: تزخر إمارة الفجيرة بعدد من القلاع والحصون التي تشهد على تاريخ الإمارة، ومن أهمها قلعة الفجيرة التي بنيت في الفترة ما بين 1500 - 1550 ميلادي، وغيرها من المباني التراثية المنتشرة في الإمارة.

وأوضح الشامسي أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير إحدى قاعات الآثار في متحف الفجيرة مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في المتاحف أثناء عملية التطوير للمحافظة على القطع المعروضة، حيث تم تركيب خزائن عرض وإضاءات جديدة إضافة إلى تزويد المتحف بأجهزة عرض وشاشات إلكترونية تخدم الزوار وتسهّل عملية اطلاعهم على القطع الأثرية المعروضة.

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