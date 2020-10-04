صوفيا فيرغارا أعلى الممثلات أجراً في العالم

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

تصدّرت الممثلة صوفيا فيرغارا نجمة مسلسل «مودرن فاميلي» التلفزيوني قائمة الممثلات الأعلى أجراً في العالم لسنة 2020، متخطية نجمات سينمائيات في ظل تراجع إيرادات ممثلي هوليوود جراء جائحة «كوفيد 19»، على ما أظهر التصنيف السنوي الذي نشرته مجلة «فوربس» الجمعة. فمع 43 مليون دولار جنتها خلال اثني عشر شهراً، تصدرت صوفيا فيرغارا (صاحبة المركز الثاني في التصنيف العام الماضي)، القائمة متقدمة على أنجيلينا جولي (35 مليون دولار) وغال غادوت (31 مليون دولار).

وتتقاضى صوفيا فيرغارا 500 ألف دولار عن كل حلقة من «مودرن فاميلي»، وهي باتت عضواً في لجنة تحكيم برنامج «أميريكاز غت تالنت» الذي يدرّ عليها «ما لا يقل عن عشرة ملايين دولار في الموسم الواحد»، دون احتساب العقود الإعلانية المختلفة، وفق «فوربس».

وقد تسببت جائحة «كوفيد 19» بتوقف أكثرية الإنتاجات الضخمة في هوليوود منذ الربيع، ما عكس تراجعاً كبيراً في إيرادات النجوم، إذ يتقاضى هؤلاء في العادة نسبة من الأرباح التي تحققها أعمالهم في صالات السينما، إضافة إلى الأجور. وأتاح إغلاق صالات السينما بسبب الوباء وغياب الأفلام الجديدة، لنجمات أخريات من الشاشة الصغيرة دخول تصنيف الممثلات الأعلى أجراً. وبينهن إيلين بومبيو من مسلسل «غريز أناتومي» في المركز الثامن مع 19 مليون دولار، وإليزابيث موس من مسلسل «ذي هاندمايدز تايل» في المرتبة التاسعة مع 16 مليون دولار.

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