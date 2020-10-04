«مراود» تحتفي بمرور 20 عاماً على «ملتقى الراوي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

احتفى العدد الجديد من مجلة «مراود»، الصادرة عن معهد الشارقة للتراث بمرور 20 عاماً على انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي، وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس المعهد رئيس تحرير المجلة: «يأتي هذا العدد الخاص احتفاء بهذه المناسبة، وتوثيقاً لمسيرة الملتقى، الممتدة على مدى 20 عاماً، مشتملاً على مقاربات متنوّعة؛ لنخبة من الباحثين والمختصين، حيث غدا ملتقى الشارقة الدولي تقليداً تراثياً راسخاً، ومناسبة تتجدّد سنوياً، محمّلة بكل جديد، ومفيد في التراث الشفاهي، العربي والدولي، محتفية بالكنوز البشرية، من حملة الموروث الشعبي الإماراتي، وهو حدث يرتقي بالثقافة المحلية، والذاكرة الشعبية، والهوية الوطنية، ومشروع ثقافي وبحثي دائم، لحصر مرويات وخبرات ومشاهدات الرواة الإماراتيين، ومتابعتها وتوثيقها».

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