بالفيديو.. أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد – 19»

المصدر: دبي - غسان خروب

في سجل المتطوعين لتلقي جرعات لقاح فيروس كوفيد- 19، دونت الفنانة الإماراتية أحلام اسمها، مكرسة نفسها كأول فنانة عربية تخضع لتجربة اللقاح، وفق ما عرضته في مقطع مصور نشرته، أخيراً، على حسابها في موقع «تويتر»، على أن يكون موعدها مع الجرعة الثانية بعد 21 يوماً، لتنهال تغريدات جمهورها عليها كالمطر، حاملة بين ثناياها «الدعاء لها بالصحة والعافية»، وأن يكتب الله النجاح والبركة لهذا اللقاح.

بالصوت والصورة، عملت أحلام على توثيق خطوتها التي أقدمت عليها «تقديراً لجهود الإمارات وقيادتها الرشيدة في الحد من انتشار الفيروس، وانطلاقاً من واجبها الوطني»، وفق تعبيرها في المقطع المصور، الذي قالت فيه: «كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحن لا نشيل الهم وأنت موجود، وأنا فخورة بأن الإمارات اليوم من بين الدول التي تعمل على تحضير لقاح ضد الفيروس، على أمل أن تكون الإمارات السبب في إنهاء الفيروس من العالم». وأضافت: «تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها بلادي الحبيبة الإمارات، وكلي ثقة بالقيادة الرشيدة والقطاع الطبي الإماراتي، ورغبة مني في أن أكون مشاركة في إنهاء الجائحة التي أضرت العالم، قررت الحصول على الجرعة الخاصة بلقاح كورونا»، معبرة في الوقت ذاته عن أملها بأن «ينتهي الفيروس وتنتهي معه آلالام الناس جميعاً». وأكدت أحلام في نهاية المقطع أنها ستحصل على الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوماً.

خطوة أحلام، التي أحيت أخيراً في جدة حفلاً غنائياً «افتراضياً» بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، نالت تصفيق قاعدتها الجماهيرية، التي تمنت لها «السلامة»، حيث أكد عدد من متابعي حساباتها بأن حصولها على اللقاح، إنما يعبر عن مدى «ثقتها في القطاع الصحي الإماراتي وفي القائمين عليه»، فيما اعتبر آخرون أن إقدام «فنانة العرب» على تلقي جرعة اللقاح، يأتي مساهمة منها في دعم جهود خط الدفاع الأول ووزارة الصحة الإماراتية للحد من انتشار الفيروس.

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