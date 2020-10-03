بسبب الرياح.. رفات الأموات تخرج من القبور في قرية سعودية

تسببت الرياح وعوامل التعرية الطبيعية في خروج بعض رفات الأموات للعراء، في قرية المجيرمة السعودية.

وبدت عظام الموتى وجماجمهم ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة، وعرضة للعبث من قِبل الحيوانات.

وبحسب صحيفة "سبق" فإن مواطناً من سكان قرية المجيرمة (80 كلم شمال محافظة الليث)، عثر على 6 قبور مكشوفة، تسببت الرياح في تعريتها، حتى ظهرت رفات الأموات على الأرض.

وقال المواطن ردة بن محمد الثعلبي، إن "تلك المقبرة قديمة وتسمى مقبرة بن هلال، وتعتبر مقبرة أثرية وتاريخية، وقد تسببت عوامل التعرية في خروج رفات الأموات للعراء، حتى أصبحت العظام والجماجم ظاهرة فوق الأرض، وأمام أعين المارة، وعرضة للدهس من قِبل الحيوانات".

وطالب "الثعلبي" الجهات المعنية بالوقوف على تلك المقبرة، وإعادة دفن تلك القبور، وتسوير المقبرة.

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