أراد أن يبهر زوار حديقة الحيوان.. فأبهرهم بخطأ قاتل كاد يودي بحياته "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

أراد مرشد إحدى حدائق الحيوان في السنغال إبهار زوار الحديقة، فارتكب خطأ قاتلاً كاد ينهي حياته بطريقة مأساوية للغاية.

حيث كشف شريط فيديو مرعب مرشد حديقة الحيوان وهو يمد يده ليداعب الحيوان، ويعبث معه؛ بينما يلتقط الزوار بعض الصور التذكارية، وانتهى المشهد بشكل صادم.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الحادث وقع في حديقة حيوان "هان" بالعاصمة السنغالية داكار يوم 23 فبراير الماضي، حين أراد مرشد الحديقة عبد الله وادي أن يبهر زبائنه من رواد الحديقة؛ فتخطى الحاجز الحديدي الأول، ومد يده عبر القضبان الحديدية للقفص، وبدأ يلمس رأس الأسد، ويربت على شعره، فيما راح الحيوان يفتح فمه محاولاً القبض على اليد الممدودة.

وفي الفيديو الذي بثته الصحيفة يوم أمس الجمعة، يظهر بعض زائري الحديقة وهم يستعدون لالتقاط صورة للذكرى، وفجأة يسمع الزائرون صراخ ذعر في الخلفية.

والتفت الزائرون فرأوا المشهد المروع؛ إذ كان فكَّا الأسد بأنيابهما قابضَين على يد الرجل بقوة، كأنما يحاول الأسد انتزاعها من جذورها بالكتف. وبسرعة تحرك بعض الزوار، وبدأ بعضهم يرشقون الأسد بالحجارة في محاولة لتحرير الرجل.. لكن المحاولات لم تفلح، واستمر الأسد قابضًا على يد الرجل الذي استمر في شدِّ يده. وفي النهاية ضرب الرجل الأسد على رأسه بيده اليسرى، وتمكن من تحرير يده اليمنى من بين فكَّي الأسد. واتكأ الرجل على الحاجز بارتياح، وكانت يده سليمة، لكن الدماء تقطر منها.

ونقلت الصحيفة عن تقارير محلية أن عبد الله وادي ظهر في مقاطع فيديو أخرى وهو يستفز الأسد قبل الهجوم.

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