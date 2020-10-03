«رحلة إلى عالم المسرح».. هدية معرفية بأسلوب بسيط

المصدر: القاهرة- البيان

«رحلة إلى عالم المسرح» كتاب يهديه مؤلفه إلى جيل المستقبل المحب للمعرفة في عالمنا العربي، ويخبر القارئ في المقدمة بأن الكتاب سيأخذه في رحلة عبر الزمان والمكان، ليتعرف على عالم المسرح، بأسلوب بسيط- يقدم تعريفاً ومعلومات عن عناصر هذا الفن- يجمع في تناسق بين الكلمة والصورة.

الكتاب الصادر حديثاً للكاتب والباحث المسرحي المصري الدكتور محمد أبو الخير، والذي يقع في 56 صفحة، جاء في الكلمة التمهيدية له: «نقدم هذا الكتاب لبناتنا وأبنائنا من سن 12 إلى 18، ليكون عتبة معرفية وممتعة لهم، ضمن مسار الثقافة العامة، عتبة تفتح الأفق لمن يريد منهم أن يستزيد أو يتعمق في هذا الفن النبيل «المسرح»، الذي نعمل معاً من أجل أن يكون مدرسة للأخلاق والحرية».

يحتوي الكتاب على عدد من العناوين، من بينها: «المسرح متعة وفكر، تاريخ المسرح في العالم، المسرح والتكنولوجيا، هل عرف العرب المسرح؟ ألوان من فنون المسرح، مراحل إنتاج العرض المسرحي» وغيرها.

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