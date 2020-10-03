134 دار نشر في معرض الإسكندرية للكتاب

المصدر: القاهرة - البيان

تحتضن مدينة الإسكندرية – شمال مصر، خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، معرض الإسكندرية للكتاب ليكون أول معارض الهيئة المصرية العامة للكتاب داخل مصر بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19».

يشهد المعرض مشاركة 134 دار نشر بخلاف مشاركات قطاعات وزارة الثقافة، ويقام على مساحة 3000 متر، مع تطبيق إدارة المعرض كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتي، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن، إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقاً للطاقة الاستيعابية التي حددها مجلس الوزراء المصري.

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