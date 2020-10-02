الفنان المصري فايق عزب يدخل العناية المركزة

المصدر: وكالات

أدخل الفنان المصري الكبير فايق عزب، للعناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، إثر إصابته بوعكة صحية صباح اليوم.

وذكرت "روسيا اليوم" إن زوجة الفنان فايق عزب، تواصلت مع نقيب الممثلين أشرف زكي، الذي ساعدها في نقل الفنان إلى أحد مستشفيات القاهرة، ومن ثم العناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية.

وانتقل "عزب" إلى القاهرة، ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التي قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.

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