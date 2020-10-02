الفنان عمرو عبد الجليل يكشف سراً متعلقاً بابنه

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري عمرو عبد الجليل سراً عن حياته الشخصية متعلقاً بابنه، موضحاً أنه يعاني حالة مرضية منذ 4 سنوات.

وقال عبد الجليل، خلال لقاء له على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، إنه لا يهتم بأن يكون نجم العمل وأن الأهم بالنسبة إليه هو التمثيل، مشيراً إلى أنه يدمن أفلام الأبيض والأسود ويحب التمثيل منذ صغره.

وأضاف أن فيلم "إسكندرية كمان وكمان" يمثل انطلاقته الفنية، و"حين ميسرة" كان نقلة نوعية في مسيرته، لافتاً إلى أن المخرج الراحل يوسف شاهين شاهده أول مرة في مسرحية "المجانين" بجامعة القاهرة.

وأكد عمرو عبد الجليل أنه لا يحب الخوض في تفاصيله الشخصية كثيراً، مكتفياً بالقول: "ابني عبد الجليل يبلغ من العمر 25 عاماً، ومريض منذ 4 سنوات".

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