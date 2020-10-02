تأجيل مهرجان القاهرة الدولي السينمائي لدواعي السلامة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تعديل موعد إقامة الدورة الـ42، لتقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر 2020، لضمان تقديم دورة أكثر أماناً ونجاحاً، وفق الإجراءات والتدابير الصحية التي تقرها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وطبقاً لمواعيد المهرجان الجديدة، سيتم تنظيم النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، على أن تقام فعاليات "ملتقى القاهرة السينمائي" ما بين 5 و7 من الشهر نفسه، وذلك حسبما نشر موقع "إعلام دوت كوم" الإخباري اليوم.

وقال محمد حفظي، رئيس المهرجان، إن فريق "القاهرة السينمائي" سعيد ومتحمس لتقديم برنامج فني متميز في الدورة 42، إلى جانب إقامة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، لتقوم بدورها في دعم الصناعة التي تواجه تحديات وصعوبات فرضها فيروس كورونا على أنحاء العالم.

وأكد أنه على مدار الفترة الماضية لم يفقد الأمل في أن المهرجان سيقام هذا العام كاملاً بصورته المعتادة، خاصة بعد نجاح عدد من المهرجانات السينمائية الكبرى أخيراً في تنظيم دورات آمنة صحياً ومتميزة فنياً مثل (فينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان)، وهو ما زاد الثقة بقدرة صناعة المهرجانات على مواصلة رسالتها في نشر الوعي والثقافة.

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