"إيفانكا ترامب" السودانية تتأنق في جوبا

المصدر: البيان الإلكتروني

خطفت وزير المالية السودانية د. هبة محمد علي، الأضواء عن زخم الاستعدادات لمراسم توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركات المقرر له غدا السبت بمدينة جوبا.

وبدت الوزيرة كأنها “إيفانكا ترامب” في مؤتمر الأمن بميونيخ، تخطو على بساطٍ أحمر بفستانها الأصفر مع جاكيت يغطي بعض الرأس، وشعر مسترسل على صدرها، ونظارات شمسية سوداء بطقم شنطة اليد لتكمل بها أناقتها.

وأشعل ظهورها منصات التواصل الاجتماعي، حتى دفعت البعض ليعلق قائلاً “وكأنها وزيرة مرفهة لسويسرا وليست لبلد تخنق اقتصاده الأزمات”، وفق ما ذكر موقع "أخبار السودان".

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