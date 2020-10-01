هاري بوتر يحلّق على مكنسته في لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

أزيح الستار في ساحة ليستر بلندن اليوم الأربعاء، عن تمثال للساحر الصغير هاري بوتر وهو يطير على مكنسته من طراز نيمبوس 2000، فوق ملعب رياضة الكويديتش في مدرسة هوغوارتس للسحر.

والتمثال المصنوع من البرونز يمثل بوتر كما جسده الممثل دانييل رادكليف ويقع على بعد خطوات من المكان الذي شهد العرض العالمي الأول لفيلم "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" (هاري بوتر آند ذا فيلوسفرز ستون) أول أجزاء السلسلة الشهيرة في نوفمبر 2001. وفقا لروسيا اليوم.

وقال روس مورجان الرئيس التنفيذي لمنظمة "وسط لندن" للأعمال "يمثل هاري بوتر أهمية بالغة في الأدب والمسرح وبالطبع في السينما".

وأضاف: "نعرف أن هناك محبين لهاري بوتر من كل الفئات العمرية ونتطلع للترحيب بهم في وست إند وساحة ليستر".

وينضم بوتر إلى شخصيات أيقونية أخرى من الأفلام مثل لوريل وهاردي وماري بوبينز ومستر بين وبادينغتون ليكون جزءا من معرض "مشاهد في الساحة" السينمائي في ساحة ليستر.

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