شاهد.. خدمة إسعاف جبلية في إنجلترا ببدلة نفاثة

المصدر: البيان الإلكتروني

تواجه خدمة الإسعاف الجوي الكبرى الشمالية (GNAAS) في إنجلترا معضلة الوصول إلى المتنزهين في محمية ليك ديستريكت الوطنية الشاسعة حال مواجهتهم مشكلة ما.

هذه المعضلة دفعت الخدمة إلى التعاون مع مصنعي البدلات النفاثة Gravity Industries لمعرفة ما إذا كانت البزة التي تنتجها الشركة، والتي تعمل بمحرك نفاث، يمكن أن تساعد بالوصول إلى المرضى بشكل أسرع.

الفيديو، الذي نشرته "يورونيوز" يبين مدى نجاعة هذه البزة في تقديم خدمة الإسعاف للمحتاجين إليها في المناطق النائية، وبخاصة الجبلية.

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