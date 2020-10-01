ضبط مكاوٍ مزودة بأجهزة تنصت في روسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مدير صناعة الإلكترونيات بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، فاسيلي شباك، أنه تم العثور في روسيا على مكاو أجنبية الصنع مزودة بأجهزة تنصت مزروعة بداخلها.

ونقلت "روسيا اليوم" عن شباك للصحفيين، قوله أمس الأربعاء: "هناك تجهيزات مزروعة بالفعل. لقد رأينا مكواة أو مكواتين وبها ميكروفونات. إنها مكواة عادية وبداخلها ميكروفون.. بالتالي لا بد من وجود (وسيلة اتصال) من أجل استقبال ما يتم تسجيله بواسطة هذا الميكروفون".

وأضاف المسؤول أن زرع أجهزة تنصت في أدوات كهربائية ليس خيالا بل حقيقة.

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