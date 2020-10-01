"سفاح تويتر" يقرّ بقتله 9 أشخاص وتقطيع جثثهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر رجل أطلق عليه لقب "سفاح تويتر" بعدما قتل وقطّع جثث تسعة أشخاص إثر استدراجهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان، أمس الأربعاء أمام محكمة في طوكيو بارتكابه الجرائم، على ما أفادت "يورونيوز" نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "إن إتش كاي" التلفزيونية العامة أن تاكاهيرو شيرايشي، البالغ 29 عاما، متهم بأنه خزّن الجثث المقطعة لضحاياه داخل ثلاجات، لم يعترض على أي من تهم القتل الموجهة إليه، مؤكدا أنها "صحيحة كلها".

يُشتبه كذلك ضلوعه بجرائم اغتصاب، وفق وسائل إعلام يابانية.

صبيحة هالوين مرعبة

وكانت الشرطة اليابانية قد اكتشفت في صبيحة يوم "هالوين" سنة 2017 مشهدا مريعا داخل منزل تاكاهيرو شيرايشي، عثورها على تسع جثث مقطعة الأوصال مع ما لا يقل عن 240 قطعة عظام مخبأة داخل ثلاجات وعلب للعدة مع محاولته إخفاء الأدلة من خلال رشها بمواد مخصصة لإطعام القطط.

ويُشتبه في أن الرجل اختار ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و26 عاما من أصحاب الميول الانتحارية، وقد استدرجهم عبر "تويتر" بعدما أوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.

وأوقفت الشرطة شيرايشي قبل ثلاث سنوات خلال تحقيقها في فقدان شابة في الثالثة والعشرين من العمر كتبت تغريدة أبدت فيها رغبتها في الانتحار. وبعد فقدان الشابة، نجح شقيقها في الاتصال من حسابها على "تويتر" ولاحظ اسم مستخدم يثير الشبهات في تبادلاتها عبر الشبكة.

وطلب محامو المتهم خفض التهمة الموجهة إلى موكلهم لتصبح "القتل الرضائي"، وهو جرم يُعاقب عليه بالسجن بين ستة أشهر وسبع سنوات، بحجة أن الضحايا كانوا موافقين على أن يُقتلوا، بحسب قناة "إن إتش كاي".

وفي حال إدانته بالقتل، يواجه تاكاهيرو شيرايشي احتمال فرض عقوبة الإعدام التي تُنفذ في اليابان شنقا.

وفي مقابلة مع صحيفة محلية، عارض المتهم رأي وكلاء الدفاع عنه، مؤكدا أن جرائم القتل التي ارتكبها حصلت "من دون رضا" الضحايا.

واصطف أكثر من 600 شخص أمام المحكمة في محاولة للحصول على أحد المقاعد الـ 13 المخصصة للجمهور في الجلسة الأولى من المحاكمة، بحسب القناة اليابانية العامة.

وتسجل اليابان أعلى معدل انتحار بين بلدان مجموعة السبع الصناعية الأكثر تقدما، مع أكثر من مئتي ألف حالة انتحار سنويا. غير إن المعدل هذا يسجل تراجعا منذ أن بلغ أقصى مستوى سنة 2003.

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