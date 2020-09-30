روع فرع شركة المحمول وسرق أموالهم بمسدس "لعبة"!

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على متهم بالسطو المسلح على أحد فروع شركات المحمول وسرقة 9 آلاف جنيه مستخدماً مسدس لعبة بمنطقة حلوان.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "اليوم السابع" فقد تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغاً من أحد موظفي فرع إحدى شركات المحمول الكائن بشارع رايل، يفيد بقيام شخص ملثم ويحمل في يده سلاح ناري، باقتحام الفرع والاستيلاء على مبلغ 9 آلاف جنيه وفر هاربا، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هوية مرتكبي الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاطلين عن العمل، ويقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأمكنة المعدة له، وعثر بحوزته على المبلغ المسروق ومسدس لعبة المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه اتفق مع صديق يعمل بداخل الشركة على ارتكاب الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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