شاهد.. فنان برازيلي يبكي فرحاً بعد تمكنه من العزف بقفازات إلكترونية

المصدر: البيان الإلكتروني

استعاد عازف بيانو شهير برازيلي قدرته على العزف بآلته المفضلة، بعدما اضطر إلى التخلي عنها بسبب مشكلات صحية أدت إلى فقدانه القدرة على تحريك أصابعه.

وأذهل الفنان جواو كارلوس مارتينز، مرة أخرى، جماهيره على الإنترنت، بفضل قفازات إلكترونية مكّنته من ممارسة هوايته المحببة بعد 20 عاماً من الغياب.

وظهر مارتينز وهو يبكي فرحاً عندما بدأ بالعزف على البيانو من جديد في مقطع فيديو مؤثر نشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

ويُعد عازف البيانو البرازيلي والقائد الكلاسيكي أحد أعظم المؤديين لموسيقى باخ، وقد تقاعد في أوائل عام 2019 بعد 24 عملية جراحية في محاولة لوقف الآلام الناتجة عن مرض وسلسلة من الحوادث أجبرته قيوده على العمل في الغالب قائد أوكسترا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وابتكرت له إحدى الشركات المتخصصة زوجاً خاصاً من الأجهزة الإلكترونية المغطاة بالنيوبرين.

شاهد.. فنان برازيلي يبكي فرحاً بعد تمكنه من العزف بقفازات إلكترونيةhttps://t.co/DBsf1aIxE0#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/OGnsV4KJQs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 30, 2020

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